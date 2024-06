Incendio in A1: pullman distrutto dalle fiamme

Un pullman ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1 tra Reggio Emilia e Parma. Una densa nube di fumo nera, visibile anche a distanza, si è levata nella zona tra i caselli di Terre di Canossa/Campegine e quello di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni l'incendio si sarebbe sviluppato a causa di un guasto: il mezzo era senza passeggeri, con il solo autista a bordo, e fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima del rogo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Lunghe code nel tratto autostradale interessato, in entrambi i sensi di marcia.