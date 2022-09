Punto da un calabrone mentre raccoglie i funghi: grave 60enne

Disavventura per un uomo di 60anni, punto da un calabrone mentre raaccoglieva i fugnhi a Torri di Tornolo. In un sentiero presso strada Grondana, poco dopo le 13:30, è intervenuto l'episoccorso perché l'uomo è stato punto da un calabrone. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stato trasportato in elicottero al Maggiore. Sul posto anche l'ambulanza di Bedonia e l'automedica di Borgotaro.