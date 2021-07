Pusher nigeriano incastrato dai clienti: in 5 anni ricavi per oltre 100 mila euro

Pensava di essere riuscito a sfuggire all'arresto quando, a fine aprile del 2021, era stato fermato mentre spacciava una dose di cocaina ad un consumatore.

Un 25enne nigeriano, che in quell'occasione era stato trovato in possesso di poche dosi, era in realtà un pusher che lavorava sulla piazza dello spaccio parmigiano da almeno cinque anni.

Sono stati i suoi clienti a riconoscerlo in foto e ad indicare lui come spacciatore di riferimento. I carabinieri, infatti, hanno trovato in casa sua un quaderno con l'elenco dei clienti e hanno chiamato tutti a testimoniare. Molti hanno confermato che il 25enne nigeriano era il pusher. I carabinieri sono riusciti a ricostruire che lo spacciatore ha venduto - dal 2015 al 2021 - più di 2 mila dosi di cocaina per ricavi illeciti di oltre 100 mila euro.