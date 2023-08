L'eroina dei poveri' sbarca nella strade di Parma: è emergenza psicofarmaci

Cocaina, marijuna, hashish, ketamina, metanfetamine, eroina, crack e shaboo. C'è di tutto nella mappa dello spaccio di Parma. Ed ora anche uno psicofarmaco - utilizzato come ansiolitico e antiepilettico - venduto in strada come droga, che mischiato all'alcol ha effetti simili a quelli dell'eroina. E' il ritrovil, la cosiddetta 'eroina dei poveri' che in città come Milano e Roma ha già preso piede da diversi anni.

In una città come la nostra in cui la clientela dei pusher è fortissima così come forte è la richiesta di un paniere di sostanze stupefacenti sempre in evoluzione è arrivato anche il Rivotril. E' la droga dei tossici più disperati, che non si possono permettere una dose di eroina. Con cinque euro a pasticca (e forse anche meno) si può avere il farmaco, fino a poco tempo fa venduto in farmacia senza troppi problemi ed inserito solo da pochi anni nella tabella ministeriale delle sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri hanno bloccato e denunciato un 30enne marocchino in Oltretorrente in possesso di numerose pastiglie di Rivotril.

Così il Rivotril

Il Rivotril è un farmaco di derivazione benzodiazepinica, un ansiolitico, utilizzata di solito per curare le crisi epilettiche presente nella "Tabella 2" del ministero della salute sulle sostanze stupefacenti, che dispone che senza ricetta medica ne è vietato il possesso. Ha come principio attivo il clonazepam, una molecola brevettata nel 1964 dalla farmaceutica Hoffman La Roche. Il clonazepam è circa 20 volte più potente del diazepam, la benzodiazepina più comune e conosciuta commercializzata col nome di Valium.