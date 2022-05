Quadro di Ligabue rubato: indagata una gallerista parmense

Una gallerista di Sala Baganza è indagata dalla Procura della Repubblica di Aosta dopo il sequestro del quadro di Antonio Ligabue 'Autoritratto con spaventapasserì', risultato rubato nel 1991 in una villa di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, dal valore di quasi 300 mila euro. Più di 30 anni fa una donna residente a Milano subì il furto del quadro. Oltre alla gallerista parmense è indagato anche il curatore della mostra al Forte di Bard, dove il quadro è stato notato.

Secondo l'accusa il curatore della mostra, tra i massimi esperti di Ligabue, avrebbe avuto il quadro dalla gallerista Dopo la denuncia ai carabinieri del Nucleo tutela dei beni culturali di Monza è scattato il sequestro dell'opera d'arte e la Procura di Aosta ha avviato le indagini. Secondo l'accusa il quadro avrebbe subito una modifica: la rimozione di una libellula dipinta in alto a destra, poi ricoperta con i colori del cielo. I due indagati si sono avvalsi per ora della facoltà di non rispondere.