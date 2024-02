Quartiere Pablo, arriva l'Agente di Comunità

Da domani, giovedì 8 febbraio 2024, nel Quartiere Pablo verrà attivato la figura dell’Agente di Comunità. Un intervento pensato dal Comitato Sicurezza del Comune di Parma che, in accordo con le altre forze di Polizia, vuole migliorare la sicurezza in diverse aree critiche della città. Saranno due per turno e terranno monitorata la situazione da Piazzale Pablo in poi. La figura dell'Agente di Comunità è un passaggio che precede immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine. Alleggerisce il loro lavoro e lo supporta, serve a capire cosa succede nelle zone nelle quali opera senza arrivare una repressione vera e propria. Il suo intervento è volto ad anticiparla. Il sopralluogo si inserisce in un percorso di particolare attenzione dell’Amministrazione al tema della sicurezza e fa parte delle azioni previste dal “Progetto Legalità e Coesione” volto a migliorare la sicurezza reale e percepita. L’Agente di Comunità è già stato attivato nei quartieri San Leonardo e Oltretorrente e da domani, giovedì 8 febbraio, sarà attivo anche nel Quartiere Pablo.