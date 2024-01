Quartiere Pablo, in arrivo l'agente di comunità: in Piazza Ghiaia un'aliquota del Nucelo Commercio

Il Corpo di Polizia Locale ha celebrato il proprio patrono, San Sebastiano Martire, con una santa messa nella chiesa di San Leonardo. La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo, Monsignor Enrico Solmi, e concelebrata da don Enrico Bellè, alla presenza del Sindaco, Michele Guerra, dell’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, e del Comandante del Corpo della Polizia Locale di Parma, Enrico Usai. "Oggi è un giorno di festa ma possiamo anche tirare le somme per l'attività svolta nell'ultimo anno con un occhio sul futuro - ha detto il Comandante della Polizia Locale -. Stiamo cercando di implementare la nostra presenza nei quartieri, a brevissimo arriverà l'agente di comunità nel quartiere al Pablo, arriva una aliquota del nucleo commercio in Piazza Ghiaia per valorizzare quel tipo di attività. Altre cose sono in arrivo".

Hanno, inoltre, partecipato le massime autorità civili e militari. Monsignor Enrico Solmi, nell’omelia, ha ricordato la figura di San Sebastiano che non ha avuto paura di professare la propria fede e per questo è stato martirizzato ed ha fatto riferimento allo spirito di servizio della Polizia Locale che opera “educando al bene e al buono”. Durante la lettura delle intenzioni dei fedeli è stato ricordato il commissario Massimo Marchinetti, prematuramente scomparso lo scorso anno. La santa messa si è conclusa con la recita della preghiera di San Sebastiano e l’intervento del Comandante Enrico Usai che ha ricordato l’esempio di San Sebastiano e ringraziato gli Agenti del Corpo di Polizia Locale per il costante impegno profuso nel loro lavoro. La cerimonia è stata contraddistinta dalla presenza del Gonfalone del Comune, della Bandiera del Corpo e dei Labari di diverse associazioni combattentistiche e d'arma del territorio.