I carabinieri passano al setaccio con i cani quartieri 'caldi' e parchi: recuperati 200 grammi di droga nascosta tra i cespugli

Continuano i controlli della Compagnia di Parma per garantire a cittadini e turisti la massima sicurezza possibile in città. L’attività ha riguardato i punti nevralgici della Città Ducale, monitorata con una fitta rete di pattuglie, provenienti sia dalle Stazioni Urbane che da quelle Pedemontane. Sorvegliati speciali via Monte Altissimo, Parco Ducale, Oltretorrente e via San Leonardo, setacciati anche con l’aiuto dei cani del nucleo cinofili Carabinieri di Bologna. Il Centro Città è stato pattugliato da Carabinieri a piedi, mentre numerose le soste nelle Piazze principali per essere punto di riferimento a turisti e cittadini a passeggio.

Una donna italiana di 55 anni, con precedenti di polizia, è stata denunciata per il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità. La donna si trovava in Largo Parri, in evidente stato di alterazione alcolica, ed ha assunto comportamenti molesti verso i passanti, rifiutando di dare le proprie generalità ai carabinieri intervenuti per calmarla, venendo successivamente identificata in caserma.

Un 40enne ecuadoregno è stato denunciato per resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lesioni personali. L'uomo, residente a Pioltello in provincia di Milano e con precedenti di polizia, è stato controllato presso il centro commerciale “Centro Torri”. Secondo le prime informazioni a seguito di una incomprensione si è scagliato una guardia giurata che lì prestava servizio, colpendolo con un pugno. I carabinieri hanno ristabilito la

calma fra le parti e ricostruita la vicenda denunciando lo straniero.

Nel week end sono stati controllati 37 conducenti, sottoposti ad etilometro, con la grande maggioranza risultata nei range di legge (solo uno positivo e sanzionato). Tantissimi i giovani controllati, con l’aiuto dell’infallibile fiuto dei cani antidroga. Complessivamente sono stati recuperati 173 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana, nascosti fra gli anfratti e cespugli del Parco Ducale. 11 le persone segnalate alla Prefettura per detenzione di

stupefacenti per uso personale.