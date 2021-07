Questura, nominato il nuovo dirigente dell’Ufficio sanitario Provinciale

Questa mattina, il Questore di Parma Massimo Macera, ha dato il benvenuto al Medico Principale della Polizia di Stato, Mauro Anselmi. Il Dott. Anselmi sarà il nuovo Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato per la Provincia di Parma. Il dott. Mauro Anselmi ha frequentato il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Insubria – Varese e ha conseguito la laurea il 22 luglio 2015, ha conseguito la Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico presso l’Università degli Studi di Milano il 04/11/2020. Vincitore del concorso in Polizia nel dicembre 2020, ha frequentato il 15° Corso Medici presso la Scuola Superiore di Polizia della durata di 6 mesi. Per l’occasione il Questore Macera ha augurato buon lavoro al neo Dirigente della Questura.