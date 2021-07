Quindicenne investito da un'auto: condizioni in miglioramento

L'incidente è avvenuto ieri a Monticelli: il ragazzo in sella alla sua bici è stato sbalzato via dallo scontro con l'auto. Tasportato d'urgenza nell'area Codici Rossi del Maggiore, le sue condizioni sono in miglioramento, ma resta sotto osservazione

Intorno alle 16:30, a Monticelli Terme, in via Nizza all'altezza dell'incrocio con via Montepelato, un ragazzo di 15 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici. La dinamica dell'incidente è apparsa subito grave, il ragazzo è stato trasportato nell'area Codici rossi del Maggiore. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma resta sotto osservazione, poiché ha riportato diversi traumi. La Polizia locale della Pedemontana sta ricostruendo la vicenda. Sul posto sono arrivati l'automedica e un'ambulanza della Croce azzurra di Traversetolo.