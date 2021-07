Quindicenne investito da un'auto: è grave

Intorno alle 16:30, a Monticelli Terme, in via Nizza all'altezza dell'incrocio con via Montepelato, un ragazzo di 15 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici. La dinamica dell'incidente è apparsa subito grave, il ragazzo è stato trasportato nell'area Codici rossi del Maggiore. Ha riportato diversi traumi, la Polizia locale della Pedemontana sta ricostruendo la vicenda. Sul posto sono arrivati l'automedica e un'ambulanza della Croce azzurra di Traversetolo.