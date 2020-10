Quindici nuovi casi da Covid: uno su tre con i sintomi

A Parma e provincia sono 15 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (5 sintomatici). Quattro sono stati rilevati nell'ambito di attività di contact tracing, 5 grazie ai test pre-ricovero, 2 attraverso gli screening su persone ricoverate, 2 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 2 sono stati diagnosticati al rientro dall’estero (1 dal Marocco e 1 dalla Russia). L'ultimo aggiornamento in Emilia Romagna si caratterizza invece per il record di tamponi, quasi 15mila, il più alto da inizio pandemia.

In totale, in regione, si sono registrati 193 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Le persone guarite salgono a 26.668 (+51). Effettuati anche più di 1.700 test sierologici. L'età media dei nuovi casi è di 40 anni. Al momento del tampone, 89 le persone già in isolamento. Ventuno i rientri dall'estero o da altre regioni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 36.454 casi di positività. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 5.295 (+141 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.058 (+129), il 96% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 14 (+1 rispetto a ieri), 223 (+11) quelli negli altri reparti Covid.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.212 a Piacenza (+27, di cui 7 sintomatici), 4.412 a Parma (+15, di cui 5 sintomatici), 5.922 a Reggio Emilia (+10, di cui 5 sintomatici), 5.060 a Modena (+23, di cui 13 sintomatici), 6.560 a Bologna (+45, di cui 25 sintomatici), 593 a Imola (stabile da ieri), 1.488 a Ferrara (+18, di cui 7 asintomatici), 1.852 a Ravenna (+11, di cui 6 sintomatici), 1.468 a Forlì (+14, di cui 12 sintomatici), 1.170 a Cesena (+8, di cui 7 sintomatici), 2.717 a Rimini (+22).