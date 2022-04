Raffiche di vento fino a 50 chilometri orari a Parma: tanti i disagi

Diversi i disagi in città e in provincia a causa delle fortissime raffiche di vento che a Parma hanno sfiorato i 50 chilometri orari. In via Sidoli un albero è caduto lungo la strada, causando qualche problema al traffico. A Sala Baganza e Calestano sono rimasti chiusi i parchi cittadini, mentre a Basilicagoiano è stato scoperchiato il tetto di un’abitazione in piazza Ghiretti. Sulla provinciale sp18 via Parma tra Basilicagoiano e Monticelli, il forte vento ha inclinato i pali della corrente elettrica.