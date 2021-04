Ragazza 18enne senza patente fa manovre spericolate con la Bmw del padre: multe per 2 mila euro

Stavano effettuando manovre spericolate con una Bmw nella zona della 'marina' di Sissa Trecasali, nel piazzale di un ristorante chiuso ma alcuni cittadini, infastiditi dal rumore, hanno chiamato i carabinieri. Alla guida dell'auto c'era una ragazza di 18 anni, senza patente. I tre amici la incitavano: la giovane faceva sgommate e derapate con l'auto di suo padre. I militari hanno sanzionato la conducente poichè senza patente: al padre, proprietario del veicolo, è stata comminata la multa di 400 euro per “incauto affidamento” dell'auto. I quattro giovani, tutti di Roccabianca, sono stati sanzionati per aver violato le normative anticontagio per aver lasciato il proprio comune di residenza senza motivazioni.