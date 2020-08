Fidentina positiva al Covid, l'Ausl: "Ha frequentato lo stesso locale anche nel pomeriggio del 15 agosto"

La giovane 20enne fidentina, che è tornata da Malta ed è poi risultata positiva al Covid si è recata nella stessa discoteca in cui è andata la sera del 14 - il locale Colle San Giuseppe di Alseno - anche nel pomeriggio di sabato 15 agosto.L'indagine epidemiologica svolta dal Servizio di Igiene Pubblica di Parma infatti ha verificato che la ragazza era presente anche nel tardo pomeriggio di Ferragosto.

"Da ulteriori accertamenti dell’indagine epidemiologica - si legge in una nota - svolta dal Servizio di igiene pubblica in collaborazione con i gestori, è emerso che la giovane di Fidenza, rientrata da Malta e risultata poi positiva al coronavirus, era nella discoteca Il Colle di Alseno (PC) anche nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Per questo, l’Azienda Usl di Parma e l’Azienda Usl di Piacenza fanno un nuovo appello: chi era nel locale il 15 agosto dalle ore 17 venga a sottoporsi al tampone.

Ecco le modalità di accesso al servizio dei tamponi già offerto da oggi dalle due Aziende sanitarie.

Per i residenti a Parma e provincia, i tamponi vengono eseguiti nella postazione dell’ospedale di Vaio in via Don Tincati 5 a Fidenza, con modalità drive through (non si scende dalla propria automobile) oltre questa mattina (19 agosto) anche domani giovedì 20 dalle ore 8 alle 12.

Chi non è stato già contattato dal Servizio di igiene e sanità pubblica, può chiamare il numero 0521.396436, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, per fissare l’appuntamento. Per i residenti a Piacenza e provincia è stato attivato un ambulatorio dedicato, aperto in Piazzale Milano 2 a Piacenza, oltre alla giornata di oggi mercoledì 19 agosto dalle ore 14 alle ore 18, anche domani sempre dalle 14 alle 18. Per chi risiede nel piacentino è necessario prenotarsi telefonando al numero verde del cuptel 800.651.941.

Per questo motivo l’Igiene pubblica di Piacenza estende l’invito ad effettuare tampone di controllo, oltre a coloro che erano presenti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto, anche alle persone che hanno frequentato la discoteca “Il Colle” di Alseno nella giornata di sabato 15 agosto dalle ore 17 in poi.