"Le famiglie osteggiano il nostro amore", due 12enni scappano di casa: ritrovati dai carabinieri

Sembrava una trama ispirata ai classici della narrativa, ma quando due coppie di genitori si sono presentate alla caserma dei carabinieri di Fidenza a denunciare l’allontanamento dei loro figli, 12enni, i militari si sono dovuti immediatamente attivare per fronteggiare un’emergenza reale.

I due ragazzini, compagni di scuola, stanchi di vedere osteggiato il loro “amore” dalle rispettive famiglie, hanno deciso di protestare e darsi alla fuga, senza preavviso, senza lasciare messaggi.

Sembrava una bravata, ma quando è calata la notte i due non erano ancora tornati a casa, cosa mai successa in precedenza. I cellulari erano spenti, non avevano né denaro contante né abiti di ricambio, quindi i carabinieri hanno intuito che non potevano essere

andati distante.

Attivato il protocollo standard per la ricerca delle persone scomparse, che prevede il dispaccio di fotografie e informazioni utili al riconoscimento a maglie sempre più larghe, sul territorio nazionale, i militari hanno concentrato gli sforzi delle pattuglie sui principali luoghi di aggregazione, o di riparo, di Fidenza e comuni limitrofi.

L’operatore della centrale, intanto, provava instancabilmente a contattare i due ragazzini via chat, certo che prima o dopo li avrebbe trovati on line. “Siamo vivi”, è stato il primo messaggio, mandato dal ragazzo ben dopo l’una di notte. Di nuovo un lungo silenzio, poi l’operatore, con mestiere, è riuscito a guadagnare un po’ della loro fiducia, continuando a scrivere, rassicurandoli, e capendo che non erano andati lontani.

“Abbiamo fame e freddo”. A seguito di tale appello, commovente, giunto dopo le 3 di notte, ci è voluto poco a convincere i due ragazzini a uscire allo scoperto, e una pattuglia del radiomobile li ha recuperati subito, a Salsomaggiore, non distante dalla stazione dei treni. I

due tremavano, letteralmente, a causa del calo di temperatura, quindi i militari li hanno accompagnati in caserma, rifocillandoli con pizzette, merendine e bevande calde. Li hanno lasciati sfogare, accompagnato i loro ragionamenti, tranquillizzati e, solo a quel punto,

hanno avvisato i genitori, che fremevano a casa.

La fuga si è conclusa attorno alle 5 di mattina, con la riconsegna dei due giovani fuggitivi alle loro famiglie, che li hanno accolti con grande sollievo, ringraziando a lungo i carabinieri per l’intervento risolutivo.