Ragazzola, scontro tra due auto: una 40enne all'Ospedale

Nei pressi dell’incrocio che porta al ponte “Giuseppe Verdi” su Po, tra Ragazzola e l'intersezione tra la Strada Provinciale di Cremona. Si è verificato un incidente tra due auto. Per cause in corso d'accertamento, la collisione è avvenuta nel primo pomeriggio, ed è rimasta ferita una donna di circa 40 anni, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio di Fidenza dal 118 con ferite di media gravità. Sul posto l’ambulanza infermieristica di Pontetaro e l’automedica di Colorno. A garantire la sicurezza dei soccorritori ed a effettuare i rilievi di legge gli agenti della polizia locale delle Terre del Basso Taro sotto la guida dellla comandante Michela Rainieri.