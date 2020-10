Ragnatele e sporcizia in magazzino: i Nas sequestrano 40 chili di alimenti in un pub di Parma

Prodotti alimentari scaduti e non adeguatamente conservati, ragnatele e sporcizia all'interno del magazzino, celle frigorifere non funzionanti. E' questa la situazione che i carabinieri del Nas di Parma hanno trovato all'interno di un pub di Parma: in seguito al controllo sono stati sequestrati 40 chili di alimenti di vario genere per un valore commerciale di circa mille euro. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno effettuato il blitz nell'ambito della campagna di controllo straordinario dei locali per verificare il rispetto delle normative anti Covid-19. Il legale rappresentante del locale, un 46enne, è stato multato per circa 3 mila euro per alcune violazioni amministrative. Le condizioni del magazzino erano precarie dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie: ragnatele e sporcizia in vari punti. Alcune celle frigorifere non funzionavano e al'interno i militari hanno trovato prodotti alimentare mal conservati e scaduti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.