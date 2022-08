Raid dei No vax: imbrattano la sede del Pd in via Treves

Nella notte tra sabato e domenica la sede provinciale del Pd Parma, in via Treves, è stata presa d'assalto dai gruppi No vax e vandalizzata per la seconda volta nel giro di poche settimane. "Scritte deliranti ed infamanti - ha commentato Michele Vanolli sul suo profilo Facebook". Il candidato della coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio Uninominale Emilia Romagna 02 e segretario cittadino del PD, ha precisato: "Anche questa volta il Partito Democratico non si farà intimorire da questi gesti, continuando a sostenere, ancor più convintamente, le scelte volte a tutelare la salute della collettività".

“É la seconda volta in pochi mesi che la sede provinciale del Partito Democratico viene vandalizzata con scritte di questa natura”, afferma in una nota Michele Vanolli, candidato della coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio Uninominale Emilia Romagna 02 e segretario cittadino del PD, “anche questa volta, insieme al segretario provinciale Filippo Fritelli, denunceremo l'episodio agli organi competenti”.

“Nonostante in questi mesi episodi di questa natura si siano moltiplicati ai danni di molte nostre sedi in tutto il paese”, prosegue Vanolli, “il Partito Democratico non si é mai fatto intimorire tenendo la bara dritta sulla strada dei vaccini, a tutela della salute degli italiani. Nell'ultimo anno il Governo ha messo in campo uno sforzo straordinario per consentire la vaccinazione di tutti gli italiani, cosa che ha consentito al paese di ripartire e ai cittadini di tornare ad una vita senza restrizioni".

"Tutto ciò", conclude Vanolli, "lo si deve alla ricerca scientifica e ai vaccini e, per questo, scritte di questo genere offendono, prima di tutto, chi ha affrontato la lotta al covid in prima linea e la memoria di chi ha perso la vita a causa del virus".