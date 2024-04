Rami e piante cadute per il forte vento

Decine di interventi dei vigili del fuoco di Parma tra la mattinata ed il primo pomeriggio di lunedì 15 aprile per alcune problematiche legate al forte vento in città e provincia. In particolare gli operatori del 115 sono intervenuti per la caduta di diversi rami e di alcune piante. Nel primo pomeriggio la situazione più critica sarebbe quella nei pressi di Varano dé Melegari, dove la caduta di alcuni grossi rami bloccherebbe il passaggio dei veicoli lungo la strada provinciale. A Parma il parco Ducale è stato chiuso proprio a causa del forte vento.

IN AGGIORNAMENTO