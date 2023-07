Tragedia sfiorata sullo Stradone, cade un grosso ramo: una donna si sposta appena in tempo

Nel primo pomeriggio di martedì 11 luglio un grosso ramo si è staccato da un albero lungo lo Stradone. Proprio in quel momento stava passando una donna a piedi, che è riuscita a spostarsi poco prima dell'impatto. Tragedia sfiorata in pieno centro a Parma.

L'episodio, avvenuto poco prima delle ore 14, non ha provocato feriti ma tanta paura. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale hanno effettuato un sopralluogo e messo in sicurezza l'area dell'incidente. Pochi mesi fa, il 29 aprile, un albero era caduto in via Farini all'angolo con lo Stradone: anche in quel caso, fortunatamente, non c'erano stati feriti.