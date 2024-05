Rapina un 34enne, poi gli estorce denaro: 50enne denunciato

Prima ha rapinato un 34enne in viale Toschi a Parma, rubandogli il cellulare e il monopattino elettrico. Poi ha cercato di estorcerli denaro per riavere indietro i due oggetti. Un 50enne straniero è stato denunciato dai carabinieri di Parma Centro.

L’episodio risale ad alcune settimane fa quando un 34 enne residente in città, verso le ore 2, rientrando a casa dopo una giornata di lavoro con il suo monopattino elettrico, mentre percorreva viale Toschi, è stato avvicinato dal 50enne che, con la scusa di un saluto lo ha fatto fermare e gli ha strappato di mano il cellulare. Poi lo ha spinto e gli ha rubato anche il monopattino.

Dopo qualche giorno il 50enne, contattata la vittima, si rendeva disponibile a fargli recuperare la refurtiva previo pagamento di 250 euro, 50 per il cellulare e 150 per il monopattino. La vittima, inizialmente, non accettava la proposta ma poi, rassegnato, si rendeva disponibile a pagare per riavere quanto gli era stato sottratto. Consegnava quindi 50 Euro, per riavere il telefono, e si accordava per rivedersi di lì a poco, ma all’appuntamento non si presentava nessuno.

A quel punto il 34enne si rivolgeva ai carabinieri della Stazione di Parma Centro per denunciare l’accaduto. L’attività info-investigativa avviata dai militari ha permesso di identificare il 50enne straniero, già noto perché deferito per fatti analoghi proprio da quale comando Arma. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina ed estorsione.