Rapina un 57enne e perde un sandalo: 18enne riconosciuto dalla scarpa ed arrestato

I carabinieri della stazione di Gualtieri hanno arrestato con l'accusa di rapina e lesioni personali un 18enne senegalese domiciliato in provincia di Parma. L'uomo ha rapinato una collana in oro ad un 57enne di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Subito dopo l'accaduto un cittadino ha cercato di bloccare il 18enne che è riuscito a divincolarsi dandosi alla fuga, lasciando però sul posto il sandalo indossato in un piede. I militari hanno riconosciuto il rapinatore per il particolare modello di calzatura.