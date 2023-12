Cerca di rubare giubbotti al centro commerciale e poi aggredisce il vigilante: arrestato 50enne

Venerdì alle 19 circa, il personale delle Volanti è intervenuto nella zona del centro storico in seguito alla segnalazione di una rapina impropria commessa da un cittadino extracomunitario all’interno di un esercizio commerciale.

Il personale intervenuto sul posto nell’immediatezza accertava che lo straniero, dopo aver tentato di asportare due giubbotti, avrebbe esercitato violenza nei confronti dell’addetto alla sorveglianza del negozio nel tentativo di scappare senza tuttavia riuscirvi.

Per tale motivo, l’indiziato del reato veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte del personale della Polizia Scientifica. L’uomo, identificato per un cittadino marocchino 50enne, regolare sul territorio nazionale, gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e trattenuto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza di convalida che si è tenuta il giorno successio, l'uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed associato alla casa Circondariale di Parma.