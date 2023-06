Scarcerato da un'ora rapina un capotreno a bordo del regionale Parma-Suzzara: 18enne arrestato

Dopo poco più di un'ora dalla scarcerazione, in seguito alla rapina di una collana ai danni di un 57enne reggiano, un 18enne senegalese della provincia di Parma, è stato di nuovo arrestato per aver rapinato un capotreno. Il giovane infatti è salito sul treno regionale Parma-Suzzara senza biglietto.

Secondo le prime informazioni il 18enne, durante il controllo, ha acquistato il biglietto ma ha insultato il capotreno per il prezzo maggiorato. A quel punto, preoccupato per una possibile aggressione, il capotreno ha raggiunto il macchinista nella sala macchine. In quel momento il giovane ne ha approfittato per rubare il suo tablet di servizio e scappare. Il 18enne è stato rintracciato dai carabinieri di Boretto.