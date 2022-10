Ruba la merce dallo scaffale, poi picchia l'addetto alla sicurezza e fugge: 46enne denunciato per rapina

Un arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e una denuncia per rapina da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma. L’arresto su ordine esecuzione pena disposto dalla Procura di Napoli interessa un 46enne campano gravato da diversi precedenti di polizia che nella notte è stato portato in carcere in quanto deve scontare una pena di alcuni mesi per inosservanza degli obblighi assistenziali ai familiari.

Il denunciato è un 37enne con diversi precedenti di polizia che ieri dopo essere stato scoperto dalla vigilanza di un esercizio commerciale ad eludere il pagamento di merce ha picchiato l’addetto per poi fuggire. I fatti: intorno alle 18 la Centrale operativa, su richiesta della vigilanza di un negozio in via Savelli, invia la pattuglia della Sezione Radiomobile in quanto, poco prima, un uomo dopo aver sottratto della merce dallo scaffale, nascondendola nel giubbotto, oltrepassava insieme ad un conoscente, la cassa senza dichiararla.

Fermato per un controllo sferrava uno schiaffo all’addetto e fuggiva. Il conoscente, totalmente estraneo ai fatti, tentava di contattare telefonicamente il fuggitivo, senza ottenere risposta. Dopo una decina di minuti il 37enne faceva ritorno nel negozio dichiarandosi estraneo ai fatti. I militari nel frattempo arrivati prendevano in consegna l’uomo e ricostruiti i fatti, grazie ai testimoni e alla vittima, lo hanno denunciato per rapina.