Rapina e minacce con una pistola (a giocattolo): in manette un 21enne tunisino

Ha una "carriera" di tutto rispetto benché abbia solo 21 anni il ragazzo tunisino arrestato nella serata di ieri a Bologna. È accusato di aver rapinato e minacciato con una pistola giocattolo un cittadino pachistano 28enne. Nonostante la giovane età è conosciuto con diversi alias e ha alle spalle numerosi precedenti per rapine, furto e reati di droga, nella provincia di Parma.

L'episodio è accaduto intorno alle 19 di domenica 3 dicembre, quando due giovani hanno avvicinato la vittima in via Matteotti chiedendo una sigaretta, poi l'hanno afferrata e minacciata con una pistola giocattolo, costringendola a consegnare il denaro che aveva nel portafoglio, circa 200 euro.

Nonostante avesse intuito che l'arma fosse finta, il 28enne è andato nel panico, così ha chiamato il 113 e non ha mai perso di vista uno dei due rapinatori che quindi è stato fermato dalla Polizia poco distante, in piazza dell'Unità. Gli agenti non hanno trovato né la refurtiva, né l'arma, che erano stati probabilmente consegnati all'altro aggressore, rimasto ignoto. Il 21enne, residente all'estero, è stato ammanettato e portato alla Dozza in attesa di convalida.