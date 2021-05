Rapina e minaccia un egiziano in stazione: arrestato 27enne

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Parma hanno identificato e denunciato un cittadino senegalese di 27 anni che, a febbraio, aveva rapinato un egiziano in stazione.

In particolare la notte del 9 febbraio, mentre stava tornando a casa al termine del lavoro, è stato avvicinato da due persone che, dopo averlo strattonato, gli hanno rubato il cellulare e lo hanno poi minacciato con un coltello.

Dopo la denuncia gli operatori della Polfer hanno avviato le indagini, anche tramite l’acquisizione delle immagini del circuito di video sorveglianza della stazione.

Il rapinatore, con numerosi precedenti di polizia, era già conosciuto dagli agenti, perché era stato già denunciato.

Il senegalese, residente in provincia di Reggio Emilia, ma abituale frequentatore di Parma, il giorno in cui è stato commesso il reato era sottoposto agli arresti domiciliari, poi revocati e sostituiti con la detenzione in carcere, dopo numerose evasioni.