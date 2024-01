Le minacce ai clienti chiusi in bagno e legati con le fascette, il bottino da migliaia di euro e la fuga: il retroscena della rapina all'Unicredit

Chiusi in bagno per circa un'ora con i polsi legati da alcune fascette da elettricista mentre i banditi svuotavano le casse. I dipendenti e i clienti che si trovavano verso le ore 13 di venerdì 12 gennaio. quando è avvenuta la rapina all'interno della filiale dell'Unicredit di piazza Garibaldi a Fidenza hanno avuto paura. Nessuno fortunatamente si è fatto male ma sono stati momenti concitati. Una ragazza si è sentita male ed ha avuto necessità dell'intervento dei sanitari dell'ambulanza infermieristica di Fidenza. Gli operatori hanno solo dato qualcosa alla donna per far passare il momento di agitazione. Lei poi ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Dipendenti e clienti chiuso in bagno e legati: una ragazza si è sentita male

Quando i banditi sono entrati alle 13.20, secondo alcuni testimoni armati di pistola, è sceso il gelo. Secondo le prime informazioni dopo aver minacciato i dipendenti i quattro rapinatori, incappucciati e vestiti di nero, hanno ordinato ai clienti e ai lavoratori di andare in bagno, dove sono stati chiusi per circa un'ora. Quel tempo è servito ai banditi per svuotare le casse e scappare. Il bottino, che non è ancora stato quantificato, stando ai primi rilievi, dovrebbe essere ingente. Si parla di decine di migliaia di euro.

I carabinieri setacciano la provincia alla ricerca dei banditi

I carabinieri di Fidenza e di Parma si sono messi subito alla ricerca dei banditi, dopo aver visionato le immagini delle telecamere. A Fidenza e in tutta la provincia è scattata la caccia all'uomo, con posti di blocco e controlli serrati. I militari della stazione di Fidenza, insieme a quelli del Nucleo Investigativo di Parma hanno avviato subito le indagini. Dopo aver ascoltato i testimoni e mentre la Scientifica effettuava i primi rilievi alla ricerca di qualche elemento utile sono iniziati i primi controlli. Non è chiaro se i rapinatori si siano allontanati a piedi o a bordo di un'auto ma è molto probabile che abbiamo utilizzato un veicolo per cercare di allontanarsi da Fidenza nei momenti successivi alla rapina.