Reagisce ad un tentativo di rapina del suo negozio e viene accoltellato al collo: 42enne in ospedale 

Ha reagito ad un tentativo di rapina all'interno del suo negozio di ortofrutta in via Milano a Salsomaggiore Terme ed è stato accoltellato al collo dal rapinatore. Un 42enne, titolare dell'esercizio commerciale, si trova ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore con una ferita da arma da taglio. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri domenica 29 agosto: erano da poco passate le 19.30 quando un giovane è entrato all'interno del negozio del 42enne armato di coltello, con l'intento di rapinare l'incasso. Pochi istanti per capire le intenzioni del giovane e il gestore ha deciso di opporsi al tentativo di rapina. In tutta risposta il giovane rapinatore, che impugnava il coltello e lo stava minacciando, ha sferrato una coltellata contro di lui. Il colpo è stato inferto all'altezza del collo.

Il rapinatore, a quel punto, è subito scappato - cercando di far perdere le proprie tracce - mentre il titolare, ferito dalla coltellata del rapinatore, è stato soccorso dagli operatori del 118, che lo hanno medicato sul posto e lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I carabinieri di Salsomaggiore - arrivati sul posto - hanno effettuato un sopralluogo e, con il supporto dei colleghi del Nucleo investigativo di Parma stanno portando avanti le indagini per identificare l'autore del tentativo di rapina e dell'aggressione.