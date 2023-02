Rapina alle poste di San Pancrazio: è caccia all'uomo in tutta la città

E' caccia all'uomo dopo la rapina avvenuta nella tarda mattinata di ieri, giovedì 23 febbraio, ai danni dell'ufficio postale di via Ferdinando Vietta a San Pancrazio. Polizia e carabinieri stanno infatti cercando l'autore del colpo, descritto dai testimoni come un uomo di circa 40 anni, arrivato in auto e scappato a bordo dello stesso veicolo, parcheggiato poco distante dall'ingresso della filiale.

Gli investigatori, arrivati sul posto qualche minuto dopo la rapina, hanno effettuato un sopralluogo ed hanno ascoltato i testimoni mentre la polizia scientifica ha effettuato i rilievi, alla ricerca di tracce e impronte lasciate dal malvivente. Dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza le forze dell'ordine hanno avviato da subito le indagini. L'uomo, armato di pistola, ha minacciato una dipendente e si è fatto consegnare i soldi in contanti. Secondo i primi accertamenti il bottino non sarebbe ingente: una testimone ha visto infatti l'uomo infilarsi in tasca banconote di piccolo taglio.