Rapina alle poste di San Pancrazio, la testimonianza: "Ha minacciato la dipendente con la pistola, si è infilato i soldi in tasca ed è scappato"

Rapina a mano armata all'ufficio postale di San Pancrazio. Alle ore 11.30 del 23 febbraio un uomo, armato di pistola, è entrato all'interno dell'ufficio postale, si è fatto consegnare i soldi ed è scappato in auto. Il racconto di una cliente, presente al momento della rapina. "Ero allo sportello, dovevo ritirare una raccomandata. Non l'ho visto entrate ma ho visto quando dalla parte delle impiegate ha ordinato aprire i sacchetti, aveva le banconote in tasca e ho realizzato che era in corso una rapina".

L'uomo, dopo essere entrato a volto coperto, ha minacciato una dipendente con una pistola. "Era a volto coperto - continua il racconto della testimone - aveva la mascherina, il cappellino e il cappuccio. Poi è uscito, molto tranquillamente. Avrà avuto circa 40 anni. Ha minacciato la dipendente che serviva l'altro cliente con la pistola. Credo che il bottino non sia stato esagerato: aveva in tasca banconote da 10 euro. Poi l'ho seguito con lo sguardo e abbiamo visto che aveva l'auto parcheggiata ed è scappato con quella".