Rapina alle poste di San Pancrazio: uomo armato e incappucciato minaccia i dipendenti e scappa con il bottino

Rapina a mano armata all'interno dell'ufficio postale di via Ferdinando Vietta a San Pancrazio nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio. Secondo le prime informazioni un uomo armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna sarebbe entrato all'interno della filiale di Poste Italiane, avrebbe minacciato i dipendenti e si sarebbe fatto consegnare il denaro, per poi uscire dall'ufficio e scappare. Il colpo sarebbe avvenuto in pochissimi minuti.

Sul posto polizia e carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire nel dettaglio l'episodio. Secondo i primi riscontri il bottino non sarebbe ingente. Il rapinatore, dopo aver minacciato il personale con una pistola, è scappato a piedi. Ora è caccia all'uomo: le forze dell'ordine lo stanno cercando ed hanno esteso le ricerche a tutta la città. A colpire sarebbe stato un rapinatore in solitaria.

IN AGGIORNAMENTO