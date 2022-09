Butta a terra una 63enne e le impedisce di rialzarsi con un piede, poi la rapina: arrestato 32enne

Avrebbe spintonato, buttato a terra e rapinato una donna di 63 anni che si trovava in stradello Marca Relli Conrad a Parma. Un 32enne italiano, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Parma. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane avrebbe tenuto ferma con un piede la 63enne, per impedirle di rialzarsi e portare a termine la rapina della borsa. Il 32enne, che si trova nel carcere di via Burla, è accusato di rapina e lesioni.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno infatti eseguito l'ordinanza, per rapina e lesioni, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo nei confronti di un 32enne italiano, senza fissa dimora e gravato da diversi precedenti di polizia.

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa, è partita il 27 giugno scorso da una chiamata al numero d’emergenza 112, per una rapina nei confronti di una 63enne. La vittima ha denunciato che, poco prima, un uomo (di cui forniva una dettagliata descrizione) dopo averla raggiunta alle spalle, in stradello Marca Relli Conrad, l'ha spinta a terra e, dopo averle impedito di rialzarsi, trattenendola sdraiata con un piede, si è impossessato della borsetta, per poi scappare. Alla donna, subito trasportata al locale Pronto Soccorso, sono state diagnosticate contusioni varie con una prognosi di 30 giorni.

I militari della Sezione Operativa, in base alla descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni, riuscivano ad individuare il presunto autore della rapina. Dal successivo esame delle immagini di videosorveglianza comunale che hanno ripreso il l’autore mentre raggiungeva e strappava la borsa, i militari hanno individuato, come segno distintivo, un tatuaggio sul braccio destro, particolare che è stato utilizzato per avvalorare l’identificazione del 32enne.

Successivamente, alla vittima ed ai testimoni è stato sottoposto in visione un album fotografico per l’effettuazione, con esito positivo, del riconoscimento dell’autore del fatto. Il Gip, concordando con le risultanze investigative, ha disposto la custodia in carcere dell’uomo tenendo conto che lo stesso, se lasciato libero, potrebbe compiere nuovi reati della stessa specie in quanto soggetto che trarrebbe il proprio sostentamento dal compimento di reati di natura predatoria.

Il 32enne è stato associato al Carcere di Parma.