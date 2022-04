Ruba bottiglie di alcolici, poi morde e minaccia di morte l'addetto alla sicurezza: 33enne denunciato

E' entrato all'interno di un supermercato in piazza Ghaia come un normale cliente, ha preso alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali ma si è presentato alla cassa soltanto con una bottiglietta d'acqua. Era evidente, visto il rigonfiamento dello zaino, che avesse preso anche altro. Un 33enne tunisino, poi bloccato e denunciato per tentata rapina, a quel punto ha minacciato di morte, spintonato e morso l'addetto alla sicurezza, che voleva effettuare un controllo.

L'episodio si è verificato alcuni giorni fa in Ghiaia. Il 33enne, al momento del conto, si è presentato alle casse sostenendo di aver comprato solo una bottiglietta d'acqua. In realtà nello zaino aveva circa 80 euro di alcolici. Dopo l'aggressione alla guardia giurata il giovane è riuscito a scappare, lasciando sul posto la refurtiva.

I carabinieri del nucleo radiomobile, arrivati sul posto per un sopralluogo, hanno visionato le immagini delle telecamere e sono riusciti ad individuare e fermare il tunisino, già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata una denuncia per tentata rapina e per porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Nel suo zaino, infatti, oltre alle bottiglie, sono stati trovati anche alcuni oggetti da effrazione.