Rapinano e picchiano un venditore di fiori: in manette un 19enne

Alle ore 23.30 circa di lunedì, 18 dicembre, le volanti della polizia sono intervenute in Via Emilia est su disposizione della Sala Operativa in seguito alla segnalazione di una rapina perpetrata ai danni di un venditore ambulante di fiori. I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato l'uomo che li aveva avvisati impegnato a prestare soccorso alla vittima percossa al volto. Ha riferito ai poliziotti di aver assistito a una rapina ai danni di un ambulante e che i due autori, dopo averlo aggredito e avergli rubato i fiori, si erano allontanati facendo perdere le proprie tracce. L’uomo ha fornito però ai poliziotti dettagliate descrizioni degli autori.

Le volanti dunque, acquisite le descrizioni, si sono messe immediatamente alla ricerca dei due soggetti. Uno dei due autori, le cui caratteristiche fisiche coincidevano con quelle descritte, è stato subito intercettato da un equipaggio poco distante dal luogo teatro del fatto mentre era intento a lanciarsi dal piano calpestabile di un garage al fine di sottrarsi al controllo.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai poliziotti intervenuti e, riconosciuto come l’autore della rapina, è stato accompagnato in Questura per l’attività di identificazione e fotosegnalamento condotta da parte del personale della Polizia Scientifica. Al termine degli accertamenti l’uomo, identificato per un cittadino rumeno19enne incensurato, è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata ed è stato tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Sono tuttora in corso le indagini per identificare compiutamente l’altro autore della rapina.