Rapinano un minorenne in viale Toschi: denunciati un 21enne e un 15enne

Denunciati per rapina un ragazzo ed una ragazza, di 21 e 15 anni, che insieme ad altri ragazzi si sono impossessati di una somma di denaro sottraendola ad un 15enne. Il tutto ha inizio, il primo pomeriggio del 10 maggio, quando la vittima, uscito da scuola, si dirige alla fermata dell’autobus vicino al chiosco di viale Toschi. Sul retro del locale viene circondato da tre ragazzi che lo minacciano di ripercussioni se non consegna i soldi. Il giovane prova a fuggire ma viene afferrato al braccio dal 21enne, e spinto nuovamente tra i tre. Dopo poco al gruppo si aggiunge la 15enne che reitera nuovamente le minacce. Il giovane, trovandosi in una situazione di forte disagio e paura, consegna 15 euro al 21enne che, presi i soldi, infila le mani nelle tasche della vittima e tira fuori le cuffie Airpods. La ragazza, notato il movimento, suggerisce di restituirle in quanto sono rintracciabili. Prima di scappare i due si appropriano di un anello del ragazzo. La vittima, il giorno successivo, presenta una denuncia ai Carabinieri della Stazione di Parma Centro che in poco tempo, grazie alla conoscenza del territorio, dei contributi dichiarativi dell’aggredito e dei testimoni denunciano alla Procura dei Minori la 15enne ed alla Procura di Parma il 21enne per rapina aggravata.