Reati contro la moglie: rintracciato e arrestato a Borgotaro

I carabinieri della Stazione di Borgotaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bologna, hanno arrestato un 50enne straniero, residente nel Borgotarese.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenze passate in giudicato per reati commessi ai danni della moglie negli anni 2017 e 2018 per i quali avevano indagato i carabinieri di Borgotaro, dovrà scontare una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione.

I carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri, finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, hanno rintracciato il 50enne presso la sua abitazione e condotto in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo.

Al termine delle operazioni di rito per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, all’interno del quale dovrà permanere per i prossimi 4 anni e 3 mesi.