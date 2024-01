Recluta due ragazzi stranieri per dei lavori edili, uno senza permesso di soggiorno: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, al termine di mirati controlli, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Parma un imprenditore 72enne residente nella provincia di Mantova ed un 25enne tunisino in Italia senza fissa dimora, il primo per avere assunto un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno e l’extracomunitario perché appunto privo del titolo autorizzativo a soggiornare sul territorio nazionale. Alcuni giorni fa i militari, in servizio di controllo del territorio, poco prima delle 5 del mattino, hanno notato transitare un furgone con all’interno un solo uomo alla guida e successivamente lo stesso furgone con all’interno tre persone compreso il conducente, una delle quali con cappuccio indossato.

A bordo del veicolo, intestato all’omonima ditta di proprietà del conducente (il 72enne della provincia di Mantova) c'erano altre due persone. Entrambe tunisine, rispettivamente di 27 e 25 anni senza documenti d’identità al seguito. Inizialmente il conducente del veicolo ha riferito che avrebbero dovuto raggiungere Mantova. La circostanza è apparsa però subito anomala agli operanti, visto l’orario e la distanza dalla città della bassa Pianura Padana lombarda, oltre al fatto che il 72enne si mostrava palesemente infastidito dal controllo. Dai successivi approfonditi controlli è emerso che i due ragazzi, uno dei quali sprovvisto di qualunque documento di identità e pertanto invitato a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, erano stati ingaggiati dall’imprenditore che li stava accompagnando in una località a loro non nota per effettuare dei lavori edili.