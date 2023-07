Regolamento di conti in via Palermo: uomo accoltellato e ridotto in fin di vita

Nella serata di lunedì, 17 luglio, la Squadra Mobile ha fermato un cittadino colombiano di 25 anni per indiziato di tentato omicidio nei confronti. Alle ore 05.40 gli equipaggi delle volanti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria dove era stato soccorso, in stato di incoscienza e immerso in una pozza di sangue, un cittadino tunisino di 33 anni residente a Parma, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo presentava una profonda ferita da arma da taglio all’addome, è stato trasportato in pericolo di vita presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Parma. Gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile hanno permesso di accertare che alle 2.40 era scoppiata una lite per futili motivi tra i due. Lite che ha coinvolti anche altri soggetti presenti in via Monte Altissimo. Fondamentali le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza del comune e della stazione ferroviaria. Durante questa lite, cittadino colombiano era stato ferito alla mano e al braccio destro. Per questo motivo era stato trasportato in pronto soccorso, medicato e dimesso dall’ospedale alle ore 03.30. La voglia di vendetta, evidentemente, lo ha portato a recarsi presso ’abitazione della madre che intanto lo aveva allontanato da alcuni giorni. Ed è stato li che il giovane ha preso due coltelli da cucina di lunghezza rispettivamente di 30 e 20 centimetri e si diretto verso la stazione ferroviaria. Una volta giunto in via Palermo ha intercettato il cittadino tunisino e lo ha accoltellato al ventre ed al braccio. Questo, con le ultime forze, è scappato verso la stazione ferroviaria dove è stato soccorso. L’attività di indagine ha permesso di chiarire la dinamica dei fatti e, in seguito alla perquisizione, sono stati ritrovati gli indumenti sporchi di sangue indossati dal reo al momento dell’evento sia l’arma utilizzata per consumare il reato che era stata gettata dentro un cestino dell’immondizia posto in prossimità del binario 1 della stazione. La Squadra Mobile ha poi eseguito il fermo di indiziato di delitto e ha arrestato il colombiano Continuano le indagini per accertare il movente dell’accoltellamento ed i rapporti tra i soggetti coinvolti.