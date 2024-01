Regolarizzano la posizione di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di approfondimenti investigativi, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria parmigiana due persone: un uomo di 59 anni proveniente dal reggiano, e una donna di 54 anni, domiciliata in provincia di Prato, entrambi per falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico. Il 59enne deve rispondere anche per un altro reato: ha comunicato la falsa assunzione della donna allo scopo di regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

I fatti.

Nella primavera dello scorso anno, un 37enne del luogo ha sporto formale denuncia riferendo che, verso la fine del mese di febbraio aveva ricevuto, per posta, una lettera dell’INPS con la quale l’Ente previdenziale gli chiedeva il pagamento dei contributi per lavoratori domestici riferiti all'anno 2023 nei confronti di una donna cinese. Totale complessivo pari a 1.642,20 euro. L'uomo ha poi aggiunto di avere appreso, dallo stesso istituto di Previdenza, che la donna era stata assunta già dall'anno 2012. L’uomo concludeva affermando di non avere mai ricevuto alcuna documentazione nel senso e che la richiesta del contratto di lavoro sembrerebbe essere stata inoltrata con l'identità digitale SPID. Dai primi accertamenti, eseguiti anche attraverso l’ausilio dei colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è emerso che l'assunzione del lavoratore era stata inviata telematicamente con accesso telematico e PIN riconducibile al 54enne reggiano e che lo stesso risulta essere stato già deferito, nel corso degli anni per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e contraffazione del permesso di soggiorno in concorso e favoreggiamento all'ingresso di clandestini o irregolari.

La donna era stata assunta a tempo indeterminato nel 2012 in provincia di Piacenza, da una 61 enne del luogo. La donna è risultata essere poi la madre del 37enne che ha sporto denuncia. Nessun contributo le era stato mai versato. Inoltre è risultato che la stessa nel 2012 aveva avanzato alla Questura di Piacenza una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro allegando, tra l’altro, copia della documentazione a nome del denunciante e della madre, che hanno negato, nella maniera più assoluta di avere mai assunto/conosciuto nessuna cittadina di origini cinesi. Raccolti tutti gli elementi probatori, a conclusione dell'attività di indagine, i Carabinieri di Parma Centro quindi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, il 59enne italiano e la 54enne cinese, perché ritenuti responsabili di avere, il primo inoltrato telematicamente all'INPS documentazione finalizzata all'assunzione del cittadino straniero a nome dell'ignaro denunciante e allo scopo poi di regolarizzare la posizione della cittadina straniera sul territorio nazionale e per permettere a quest'ultima l'ottenimento, attraverso i relativi uffici, del permesso di soggiorno con l'aggravante di avere indotto in errore la Pubblica Amministrazione.