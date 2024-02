Fornovo, i carabinieri si avvicinano per un controllo e lui scappa: inseguimento e denuncia per un 23enne

I carabinieri della Stazione di Fornovo Taro la notte scorsa hanno denunciato alla Procura della Repubblica un tunisino 23enne per resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari, impegnati nel controllo del territorio comunale, hanno incrociato in una strada del centro il giovane e, visto l’orario e notando che si guardava intorno con un atteggiamento agitato e sospetto, hanno deciso di controllarlo. Ma appena si sono avvicinati e gli hanno intimato di fermarsi, il giovane ha iniziato ad assumere un atteggiamento insofferente al controllo e piuttosto aggressivo. All’improvviso il 23enne è scappato, imboccando una stradina laterale. I carabinieri però hanno reagito prontamente e dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e fermato. Una volta bloccato il 23enne non ha opposto ulteriore resistenza. I militari lo hanno perquisito e trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. Accompagnato presso la locale Caserma, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura di Parma per detenzione di stupefacenti.