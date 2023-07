Ricattano e minacciano una cliente: una cartomante e la sua complice nei guai

Denunciate dai Carabinieri di Sala Baganz due donne di 55anni e 40anni per concorso in estorsione e truffa nei confronti di una 30enne del paese. I fatti risalgono a metà aprile, quando la donna ha messo un “like” a un post su instagram di una cartomante, scoprendo di poter avere un consulto gratis. Poco dopo viene contattata, tramite chat, dalla stessa che chiede se avesse un problema e se desiderasse usufruire gratuitamente del suo aiuto. Poiché in passato, la 30enne, aveva avuto una relazione sentimentale finita male ha chiesto informazioni sull’ex fidanzato.

La fattucchiera dopo il consulto dei tarocchi ha riferito che l’uomo avrebbe una relazione con un’altra donna e che, per far sì che i due si lascino, avrebbe dovuto pagare 85 euro. Dopo il pagamento, chiede ulteriori 150 euro e le foto di lui e lei con i numeri di telefono per un secondo rituale. Passati pochi giorni, la 30enne su whatsapp viene invitata ad effettuare un rituale di preghiera, davanti ad uno specchio senza vestiti e di inviare il video in chat. A tale strana richiesta la donna capisce di essere vittima di una truffa e blocca il numero ma, viene contatta da altri numeri dove viene minacciata di morte e di divulgare le conversazioni all’uomo se non avesse pagato 5 mila euro. La vittima prova a resistere ma la maga non sente ragioni. A questo punto ormai spaventata si rivolge ai Carabinieri della Stazione di Sala Baganza denunciando il tutto. L'indagine dei militari non è semplice. Seguendo i contatti, i militari sono giunti sino in Puglia, dove hanno individuato la cartomante (la donna di 55enne) e la complice (la 40enne finita nei guai) che riceveva i soldi sugli Iban forniti in occasione dei pagamenti, entrambe sono state denunciate per concorso estorsione e truffa.