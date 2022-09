Ricercato a Milano per furto ma girava a Parma: in manette un 43enne

Servizi straordinari in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma. I controlli alle oltre 250 persone ed ai circa 140 veicoli, hanno permesso di effettuare un arresto, diverse denunce ed alcune segnalazioni amministrative. L’arrestato è un 43enne originario della Colombia, in Italia senza fissa dimora, fermato per un controllo dalla pattuglia della Sezione Radiomobile. A suo carico è emerso un ordine di carcerazione della Procura di Milano in quando deve scontare un residuo pena di quasi 5 mesi in quanto giudicato colpevole di furto aggravato commesso, a Milano nel 2017. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Parma.