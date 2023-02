Ricercato in Europa da mesi per tentato omicidio: latitante bloccato a Parma dai carabinieri vicino al casello autostradale e arrestato

Continuano i servizi dei carabinieri della Compagnia di Parma nelle zone periferiche con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni della città a cui si sono aggiunte le gazzelle della Sezione Radiomobile. Al termine risultano identificati oltre 250 persone e controllati poco meno di 150 mezzi con un arresto e diverse denunce e segnalazioni.

L’arrestato è un 20enne albanese residente in Germania ma di fatto domiciliato in città, con diversi precedenti di polizia. Durante un posto di controllo, nelle vicinanze del casello autostradale, la pattuglia della Stazione di Parma Centro ha fermato un’auto con due persone a bordo. Il 20enne aveva particolare fretta di terminare il controllo. Il suo documento e il suo modo di porsi hanno insospettito i militari che hanno deciso di portarlo in caserma per approfondire. E’ emerso che il giovane è ricercato in ambito europeo per un mandato di arresto emesso a novembre 2022 dall’Autorità Giudiziaria della Germania in quanto deve scontare 10 anni di reclusione per lesioni aggravate e tentato omicidio. Al termine è stato accompagnato in carcere a Parma.