Ricercato da 8 anni per tentato omicidio: pericoloso latitante arrestato a San Secondo

Un passato trascorso nel violento contesto delle gang giovanili milanesi, fatto di furti, rapine, scippi, risse fra bande rivali, arresti, scarcerazioni e anche un tentato omicidio. La scorsa notte i carabinieri di San Secondo Parmense, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, disposti e coordinati dal Comando Compagnia di Fidenza, hanno fermato e controllato un cittadino equadoregno 30enne, proveniente dal capoluogo lombardo per motivi di lavoro.

Il controllo al terminale ha restituito un esito inatteso poiché il soggetto da circa otto anni era ricercato sul territorio nazionale in quanto a suo carico era in fase di esecuzione una condanna a circa 3 anni di carcere, ancora da scontare per aver commesso i diversi reati sopra indicati. L’uomo, rientrato in Italia da pochi giorni per motivi di lavoro, probabilmente pensava di aver saldato il conto con la giustizia, considerato che aveva trascorso gli ultimi 10 anni in Sudamerica, nel proprio paese d’origine.

I Carabinieri di San Secondo Parmense però, hanno verificato che il provvedimento di cattura fosse ancora attuale e da eseguire, hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Parma. Ancora una volta i controlli effettuati dalle pattuglie dell’Arma si sono rivelati estremamente efficaci.