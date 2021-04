Riciclaggio economico: a Parma quasi 900 segnalazioni

L'Emilia-Romagna e' la prima regione 'rossa', seguita da Sicilia e Calabria, per quanto riguarda i dati delle "segnalazioni sospette di riciclaggio" economico, relativi al secondo semestre 2020, pubblicati nel sito Uif-Banca d'Italia. Lo segnala allarmata la Cgil di Modena, in particolare il suo coordinamento Legalita'. Si contano tra l'altro 7.810 segnalazioni partite dall'Emilia-Romagna, suddivise per ogni provincia: Bologna e' prima con 1.852 casi, seguita da Modena con 1.060, Reggio Emilia con 1.005, Parma con 880. Nel complesso, risultano tre province rosse, Modena, Ravenna e Forli'-Cesena, e due arancioni, Parma e Bologna. Appaiono inoltre "sconcertanti i dati sul money transfer, gli affari sporchi coi paradisi fiscali: siamo la prima regione sul podio nero, con le piu' rosse Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna", puntualizzano in casa Cgil. Anche in merito al traffico di "bonifici verso paesi a fiscalita' privilegiata o non cooperante, quindi i paradisi fiscali piu' raffinati", restano 'rosse' le province di Piacenza, Reggio e Modena. "Insistiamo- concludono quindi dal sindacato- nel richiedere il necessario lavoro dei tavoli provinciali di legalita', per approfondire questi dati dannosi ed avviare progetti concretissimi di prevenzione, rivolti all'imprenditoria piu' esposta, e consulenze professionali. Bisogna rompere il silenzio di tanti". (Agenzia Dire)