Riempie lo zaino con 500 euro di spesa senza pagarla: nei guai un 34enne

I Carabinieri della Stazione di S. Pancrazio Parmense hanno denunciato in stato di libertà un 34enne italiano perché ritenuto il presunto autore di un tentativo di furto avvenuto in un supermercato alle porte della città. I fatti risalgono a qualche settimana fa quando a seguito di segnalazione sopraggiunta al 112 da parte dell’addetto alla sicurezza i Carabinieri della Stazione di S. Pancrazio sono intervenuti ed hanno fermato il presunto autore del furto, di merce varia, prelevata dagli scaffali del negozio. L’uomo, in compagnia di un amico che si è dileguato ancor prima dell’intervento dei Carabinieri, era entrato all'interno del supermercato e aveva attirato l’attenzione dell’addetto alla sicurezza in quanto portava con se un grosso zaino del tipo militare vuoto.

Il 34enne dopo aver girovagato all’interno del supermercato ed aver impresso nella mente gli articoli di cui aveva bisogno, come una diligente massaia era passato scaffale dopo scaffale prelevando e posizionando nello zaino quanto in precedenza memorizzato. Forse non rendendosene nemmeno conto, aveva riempito uno zaino che una volta caricato sulle spalle faceva concorrenza a quello di un escursionista. L’uomo con tutta tranquillità, si recava alle casse e come nella migliore delle tradizioni imboccava la cassa comunemente detta “senza acquisti”, oltrepassando le barriere anti taccheggio. L’uomo una volta oltrepassate le casse è stato d’dapprima avvicinato dal personale della sicurezza e immediatamente fermato dai Carabinieri che, sopraggiunti in pochi minuti, dopo aver identificato l’uomo, recuperavano la merce non pagata e la restituivano agli aventi diritto. Il 34enne veniva accompagnato in caserma dove al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato alla Procura della Repubblica perché ritenuto responsabile di tentato furto.