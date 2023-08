Rifiuta la perquisizione e cerca di colpire i carabinieri: 30enne tunisino arrestato per spaccio a Langhirano

I carabinieri della Stazione di Langhirano hanno arrestato ieri sera un tunisino trentenne, senza fissa dimora e irregolare in Italia, gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e resistenza a Pubblico ufficiale.

In particolare alle 20 di ieri, un equipaggio della Stazione di Langhirano, durante un posto di controllo, ha fermato un furgoncino condotto da un tunisino 40enne, con a bordo il figlio minore ed un connazionale di 30 anni, privo di documenti.

Tutti sono stati portati in Stazione, dove considerati i precedenti di polizia del passeggero, veicoli e persone sono stati perquisiti. La perquisizione del proprietario del mezzo, del figlio e del veicolo è stata negativa, mentre l’attività di ricerca sul trentenne si è rivelata particolarmente ardua, per la forte resistenza opposta. Infatti, appreso che stava per essere perquisito, si è rifiutato di acconsentire, opponendo una vigorosa resistenza, sbracciandosi con violenza e dimenandosi animatamente cercando di colpire ed ingaggiare una colluttazione con i militari venendo definitivamente bloccato, dopo non poca fatica anche ricorrendo all’uso dello spray Oleoresin Capsicum.

Poi sono stati trovati nella sua disponibilità oltre 20 grammi di cocaina e 387 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. E' stato così arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Parma. Il conducente del mezzo è risultato estraneo alla vicenda.