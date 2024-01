Riga “per gioco” l’auto di una donna: denunciata 53enne a Salsomaggiore

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme, al termine di una rapida indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una donna per il danneggiamento di un’autovettura posteggiata lungo una pubblica via del comune termale.

La responsabile del danneggiamento, una 53enne la del posto è stata individuata dai militari di via Salvo D’Acquisto in base ad alcuni dati forniti dalla vittima e alle immagini delle telecamere.

Infatti la proprietaria dell’auto danneggiata si trovava dall’altro lato della strada quando ha notato di spalle una persona che si avvicinava con una chiave in mano allo sportello della sua utilitaria e la rigava per poi allontanarsi su un’auto di cui riusciva a prendere la targa, che riferiva ai carabinieri a cui presentava denuncia. I militari incrociando i dati della targa con alcune immagini delle telecamere del comune, identificavano l’autrice del gesto nella 53enne, che è stata cosi denunciata per danneggiamento.